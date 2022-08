Vaiolo delle scimmie, arrivano nel Lazio 1.320 dosi di vaccino. I contagiati salgono a 128 (Di mercoledì 24 agosto 2022) A Roma, gli interessati potranno prenotarsi mandando una mail all'indirizzo vaccinomonkeypox inmi.it . Nella circolare inoltrata dal ministero si spiega come 'la modalità di contagio e la velocità di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 agosto 2022) A Roma, gli interessati potranno prenotarsi mandando una mail all'indirizzomonkeypox inmi.it . Nella circolare inoltrata dal ministero si spiega come 'la modalità di contagio e la velocità di ...

SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, Bassetti: 'Vaccino per tutti i giovani omosessuali' - Agenzia_Ansa : Salgono a 714 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia, 52 in più rispetto a una settimana fa; 194 sono collegati a… - fattoquotidiano : L’Italia attende la conferma del primo decesso da vaiolo delle scimmie. È un sottufficiale dei carabinieri morto il… - chiaraped : RT @seguimi2022: ??????????????????????????????????????? ( - Sarti_Davide : @TheLancet smaschera usi e costumi #gay. Due omosessuali trasmettono il #vaiolodellescimmie al proprio cane. In che… -