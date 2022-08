Un uomo di 70 anni è stato ucciso da un autobus a Torino (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Un uomo di 70 anni è stato investito e ucciso da un autobus del trasporto pubblico a Torino. L'episodio è avvenuto mercoledì mattina, intorno alle 11, in via Artom, all'altezza del civico 81, nel quartiere di Mirafiori. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale medico intervenuto sul posto, l'uomo è deceduto sul posto. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la squadra Infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale. Leggi su agi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Undi 70investito eda undel trasporto pubblico a. L'episodio è avvenuto mercoledì mattina, intorno alle 11, in via Artom, all'altezza del civico 81, nel quartiere di Mirafiori. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale medico intervenuto sul posto, l'è deceduto sul posto. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la squadra Infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale.

