“Un programma di coppia”: Albano Carrisi non può crederci, insieme in prima serata? (Di mercoledì 24 agosto 2022) Albano Carrisi non può crederci: ha ricevuto dichiarazioni inedite, hanno un progetto incredibile con sua figlia Al Bano (Mediaset Infinity)A raccontare dei nuovi progetti è Loredana Lecciso, intervistata dal settimanale Nuovo Tv. In questa occasione, non solo ha parlato come sempre degli sviluppi in merito al rapporto con Romina Power, ma anche dei suoi progetti futuri per quanto riguarda la tv e il lato professionale. La compagna di Albano Carrisi è da tempo che non è presente in tv: nonostante lei sia propensa a mettersi in gioco. Probabilmente le emittenti televisive non hanno trovato un posto da riservarle, ma lei non si arrende, ha grandi progetti in mente, progetti per i quali anche lo stesso Al Bano sarebbe felice di fare il tifo. Il cantante a quanto pare quest’anno sarà di nuovo a Sanremo, ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 24 agosto 2022)non può: ha ricevuto dichiarazioni inedite, hanno un progetto incredibile con sua figlia Al Bano (Mediaset Infinity)A raccontare dei nuovi progetti è Loredana Lecciso, intervistata dal settimanale Nuovo Tv. In questa occasione, non solo ha parlato come sempre degli sviluppi in merito al rapporto con Romina Power, ma anche dei suoi progetti futuri per quanto riguarda la tv e il lato professionale. La compagna diè da tempo che non è presente in tv: nonostante lei sia propensa a mettersi in gioco. Probabilmente le emittenti televisive non hanno trovato un posto da riservarle, ma lei non si arrende, ha grandi progetti in mente, progetti per i quali anche lo stesso Al Bano sarebbe felice di fare il tifo. Il cantante a quanto pare quest’anno sarà di nuovo a Sanremo, ...

