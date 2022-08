Ucraina, Draghi: 'Dall'Italia sostegno per la difesa Kiev e una pace accettabile' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Parole di vicinanza all' Ucraina che è sotto attacco russo da sei mesi: "Caro Presidente Zelensky , Cari cittadini ucraini, Vi faccio i miei più sentiti auguri per la vostra Festa nazionale". Così il ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 agosto 2022) Parole di vicinanza all'che è sotto attacco russo da sei mesi: "Caro Presidente Zelensky , Cari cittadini ucraini, Vi faccio i miei più sentiti auguri per la vostra Festa nazionale". Così il ...

fattoquotidiano : Draghi a Zelensky: “L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina, la lotta per la Crimea è parte della lotta per liber… - sole24ore : Ucraina, Draghi: 'Russia ponga fine ad occupazione e attacchi a civili' - Il Sole 24 ORE - elio_vito : A 6 mesi dall'inizio dell'invasione russa, oggi si celebra il giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina???? Una nazione,… - g_zerbato : RT @fattoquotidiano: Draghi a Zelensky: “L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina, la lotta per la Crimea è parte della lotta per liberare… - Abner_9_ : RT @Enzo51387079: Draghi miserabile servo usa perché non vai in ucraina a fare da scudo al nazista Zelensky segnalato per questi crimini, l… -