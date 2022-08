Tennis, in classifica Atp Sinner e Berrettini tra i primi venti (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Masters 1000 di Cincinnati concluso negli scorsi giorni non ha portato grandi risultati per i migliori Tennisti italiani ma Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si confermano nuovamente come i primi azzurri nella classifica mondiale in singolare. Dopo l’ultimo aggiornamento da parte dell’ATP, tuttavia, il 21enne di Sesto Pusteria n. 1 d’Italia è sceso di un gradino andandosi a posizionare al n. 13 e venendo scavalcato dallo statunitense Taylor Fritz. Situazione stabile, invece, per il 26enne romano che perde 80 punti ma resta in 15esima posizione dopo l’eliminazione al primo turno del ‘1000’ di Cincinnati per mano di Francis Tiafoe (n. 24). Una sconfitta al debutto nel tabellone principale del torneo statunitense è arrivata anche per il 20enne di Carrara, che guadagna comunque 25 punti ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Masters 1000 di Cincinnati concluso negli scorsi giorni non ha portato grandi risultati per i miglioriti italiani ma Jannik, Matteoe Lorenzo Musetti si confermano nuovamente come iazzurri nellamondiale in singolare. Dopo l’ultimo aggiornamento da parte dell’ATP, tuttavia, il 21enne di Sesto Pusteria n. 1 d’Italia è sceso di un gradino andandosi a posizionare al n. 13 e venendo scavalcato dallo statunitense Taylor Fritz. Situazione stabile, invece, per il 26enne romano che perde 80 punti ma resta in 15esima posizione dopo l’eliminazione al primo turno del ‘1000’ di Cincinnati per mano di Francis Tiafoe (n. 24). Una sconfitta al debutto nel tabellone principale del torneo statunitense è arrivata anche per il 20enne di Carrara, che guadagna comunque 25 punti ...

