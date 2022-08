San Giorgio a Cremano: il compagno la picchia, lei minaccia il suicidio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tragedia sfiorata a San Giorgio a Cremano, dove una donna ha minacciato di lanciarsi dal balcone della sua abitazione a San Giorgio a Cremano dopo presunte violenze da parte del compagno. Aggredita dal compagno, minaccia di volersi togliere la vita ma viene persuasa da una carabiniera a desistere mentre l’uomo viene arrestato. E’ successo ieri Leggi su 2anews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tragedia sfiorata a San, dove una donna hato di lanciarsi dal balcone della sua abitazione a Sandopo presunte violenze da parte del. Aggredita daldi volersi togliere la vita ma viene persuasa da una carabiniera a desistere mentre l’uomo viene arrestato. E’ successo ieri

