PSV-RANGERS | TUTTO IN UNA NOTTE BIGLIETTO DI SOLA ANDATA PER I GIRONI DI UCL

Leggi su sportnews.snai

(Di mercoledì 24 agosto 2022)-PSV, non ha tradito le attese. Le due squadre non hanno lesinato spettacolo su un palcoscenico importante come l’Ibrox Stadium di Glasgow; ma se la sono giocata a viso aperto, dando vita ad una gara emozionante e ricca di colpi di scena. Nella terra dei Lord è terminata 2-2, un risultato che lasciain bilico per quanto riguarda il passaggio del turno, che verrà dunque decisa in Olanda. A metà primo tempo il Psv era passato in vantaggio con Sangaré, per poi essere ripreso da Colak, su assist del solito Tavernier. La squadra di casa ha poi tentato la fuga nella ripresa, ribaltando la formazione di Ruud van Nistelrooy con la rete su punizione di Lawrence (su una papera clamorosa del portiere biancorosso); ma a dieci minuti dalla fine è arrivato il pari definitivo di Obispo. Gli olandesi proveranno a sfruttare il fattore campo: in casa, ...