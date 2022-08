Mario Draghi accolto da una Standing ovation al meeting di Rimini: lungo applauso per il premier (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una Standing ovation ha accolto il presidente del Consiglio Mario Draghi al meeting di Rimini. "Grazie per l'applauso e l'accoglienza. Questo entusiasmo mi colpisce", ha esordito il premier che si è poi rivolto ai giovani: "Vivete la politica soprattutto come testimonianza di una vita coerente con gli ideali, sperate, combattete e costruite. Voi giovani siete la speranza della politica". <br /><br />A cura di Luca Pellegrini Leggi su lastampa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Unahail presidente del Consiglioaldi. "Grazie per l'e l'accoglienza. Questo entusiasmo mi colpisce", ha esordito ilche si è poi rivolto ai giovani: "Vivete la politica soprattutto come testimonianza di una vita coerente con gli ideali, sperate, combattete e costruite. Voi giovani siete la speranza della politica".



