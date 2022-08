LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: rimangono in 12 in testa, c’è anche Masnada (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca quarta tappa – Highlights quarta tappa 16.31 Rientrano altri due corridori sulla testa della corsa. Questa la composizione al momento: Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team), Fred Wright (Bahrain – Victorious), Rudy Molard e Jake Stewart (Groupama – FDJ), Daryl Impey (Israel – Premier Tech), Gregor Muhlberger (Movistar Team), Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Lawson Craddock (Team BikeExchange – Jayco), Nikias Arndt (Team DSM), Marc Soler (UAE Team Emirates), Victor Langellotti (Burgos-BH), Roger Adrià (Equipo Kern Pharma). 16.28 Ripreso il tentativo dell’italiano, mentre il loro vantaggio sul gruppo Maglia Rossa si avvicina ai 5?. 16.26 Tra questi c’è anche Fausto Masnada che prova ad allungare in un tratto di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca quarta– Highlights quarta16.31 Rientrano altri due corridori sulladella corsa. Questa la composizione al momento: Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team), Fred Wright (Bahrain – Victorious), Rudy Molard e Jake Stewart (Groupama – FDJ), Daryl Impey (Israel – Premier Tech), Gregor Muhlberger (Movistar Team), Fausto(Quick-Step Alpha Vinyl Team), Lawson Craddock (Team BikeExchange – Jayco), Nikias Arndt (Team DSM), Marc Soler (UAE Team Emirates), Victor Langellotti (Burgos-BH), Roger Adrià (Equipo Kern Pharma). 16.28 Ripreso il tentativo dell’italiano, mentre il loro vantaggio sul gruppo Maglia Rossa si avvicina ai 5?. 16.26 Tra questi c’èFaustoche prova ad allungare in un tratto di ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi e Masnada tra i 18 in fuga gruppo a 5? - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi e Masnada tra i 18 in fuga gruppo a 3’40” - #Vuelta… - infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente la quinta frazione - #Vuelta #Espana… - sportface2016 : LIVE - #Vuelta2022 Segui in DIRETTA la quinta tappa con arrivo a Bilbao con tutti gli aggiornamenti in tempo reale -