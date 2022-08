l’Iran testa i suoi droni tra le preoccupazioni di Washington

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Le Forze armate iraniane hanno dato il via a nuove esercitazioni militari su larga scala, condotte con velivoli senza pilota all’avanguardia. Ne danno notizia le agenzie ufficiali iraniane, specificando che le manovre si terranno in diverse zone del Paese, così come nel Golfo Persico e nel Mare di Oman. Le difese aeree e le capacità di “guerra elettronica” di Teheran sarannote anche contro fintinemici. Il tutto avviene tra lediper una possibile fornitura alla Russia didi fabbricazione iraniana da impiegare nella guerra ai danni dell’Ucraina. Le esercitazioni L’esercitazione, che coinvolge i velivoli senza pilota, si svolge a livello nazionale e vede per la prima volta la partecipazione congiunta sia dell’Aviazione sia delle Forze terrestri del Paese, ...