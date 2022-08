Kirill non andrà in Kazakistan, salta l'incontro con il Papa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Patriarca di Mosca Kirill non si recherà in Kazakistan per il VII Congresso dei Leader delle Religioni Mondiali del 14 - 15 settembre, e di conseguenza non incontrerà lì "a margine" Papa Francesco, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Patriarca di Moscanon si recherà inper il VII Congresso dei Leader delle Religioni Mondiali del 14 - 15 settembre, e di conseguenza non incontrerà lì "a margine"Francesco, ...

