Inter, salto di gioia per Inzaghi: la notizia è una manna dal cielo (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’Inter si prepara ad affrontare la Lazio. Intanto il tecnico Inzaghi può sorridere: l’infortunio non è grave, il rientro appare vicino. Due vittorie in altrettante partite, 5 reti segnate, uno appena subito e primo posto in classifica (in coabitazione con Roma e Napoli). Inizio di campionato da incorniciare per l’Inter, tornata ieri ad allenarsi al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’si prepara ad affrontare la Lazio. Intanto il tecnicopuò sorridere: l’infortunio non è grave, il rientro appare vicino. Due vittorie in altrettante partite, 5 reti segnate, uno appena subito e primo posto in classifica (in coabitazione con Roma e Napoli). Inizio di campionato da incorniciare per l’, tornata ieri ad allenarsi al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

friggio1983 : RT @Giallo585: Sul mercato, tutti speravamo in 3/4 colpi che ci facessero fare un salto in avanti importante. Ciò non è avvenuto per motiv… - Giallo585 : Sul mercato, tutti speravamo in 3/4 colpi che ci facessero fare un salto in avanti importante. Ciò non è avvenuto… - OpenGDB : @wazzaCN Io sto sulla costa tirrenica in Sicilia. Ho le Eolie a mezzoretta di gommone. Prossimo evento di qualche I… - infoitsport : Inter-Acerbi, i tifosi dicono no: nel 2014 saltò lo scambio Vucinic-Guarin - franzoni_sara : @ppnfrz Semplicemente perché abbiamo conosciuto Spalletti ed è un allenatore che non riesce a fare il salto. Pur ap… -