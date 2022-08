Il giallo di Denny Magina | morto dopo una caduta dal quarto piano

(Di mercoledì 24 agosto 2022) È ancora avvolta nel mistero la morte di, il 29enne deceduto lunedì 22 agosto in seguito a unadaldi un edificio in via Giordano Bruno, a Livorno. I carabinieri proseguono con le indagini per far...

zazoomblog : Denny Magina il giallo del 29enne caduto dalla finestra a Livorno. Gli amici: «Picchiato e spinto giù» - #Denny… - infoitinterno : Denny Magina, il giallo del 29enne caduto dalla finestra a Livorno. Gli amici: «Picchiato e spinto giù» - francobus100 : Denny Magina, il giallo a Livorno sul 29enne morto dopo la caduta dal balcone. Gli amici: «Denny è stato picchiato… - infoitinterno : Denny muore a 29 anni cadendo dal 4º piano: è giallo - infoitinterno : Denny Magina, giallo sul 29enne caduto dal balcone a Livorno, gli amici: «È stato picchiato e spinto giù» -

dav Livorno 23 agosto 2022 - Cade dal 4° piano, èin via Giordano Bruno, l'appartamento doveva essere vuoto Ancora da chiarire le cause del decesso diMagina, il 29enne caduto dal 4°piano in via Giordano Bruno. I Carabinieri stanno ...... gli amici: 'Non si è ucciso, la pagherete' La morte diMagina , 29enne livornese trovato in fin di vita sull'asfalto in via Giordano Bruno, a Livorno, è un. Gli inquirenti non stanno ...Secondo quanto si apprende, il giovane si sarebbe recato spesso in quella via e in quell’edificio per comprare sostanze stupefacenti. «Qualcuno lo ha spinto già da quella finestra al quarto piano». Re ...Gli inquirenti non escludono nessuna pista Secondo gli amici il giovane non si sarebbe tolto la vita, ma sarebbe stato picchiato e poi spinto già dal quarto piano dell'edificio, forse addirittura 'lan ...