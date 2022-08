Harry Styles: "La scoperta della sessualità è un viaggio, non dovremmo etichettare tutto" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Harry Styles ha nuovamente affrontato il tema della scoperta della sua sessualità, rispondendo anche alle critiche che ha ricevuto per la sua relazione con Olivia Wilde. Durante una recente intervista relativa alla copertina di "Rolling Stone", Harry Styles è tornato a parlare della sua sessualità, definendola un viaggio. L'ex directioner è comparso contemporaneamente su tutte le 14 edizioni internazionali, per la prima volta nella storia della rivista fondata nel 1967 da Jann Wenner. "La scoperta della sessualità è un viaggio", ha spiegato Styles durante l'intervista. "Tutti, me compreso, affrontiamo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 agosto 2022)ha nuovamente affrontato il temasua, rispondendo anche alle critiche che ha ricevuto per la sua relazione con Olivia Wilde. Durante una recente intervista relativa alla copertina di "Rolling Stone",è tornato a parlaresua, definendola un. L'ex directioner è comparso contemporaneamente su tutte le 14 edizioni internazionali, per la prima volta nella storiarivista fondata nel 1967 da Jann Wenner. "Laè un", ha spiegatodurante l'intervista. "Tutti, me compreso, affrontiamo ...

