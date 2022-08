Gli Usa in Ucraina e i laboratori di armi biologiche? La disinfo russa continua (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nuove accuse da parte della Russia contro gli Stati Uniti. Questa volta, la denuncia riguarda il presunto sviluppo di arme chimiche in Ucraina. Serghei Shoigu, ministro della Difesa russo, ha assicurato all’agenzia Interfax, che “il Pentagono ha finanziato oltre 30 laboratori ucraini, dove sono state sviluppate componenti di armi biologiche”. Shoigu ha anche accusato l’Occidente di usare l’Ucraina come “strumento di guerra ibrida” contro la Russia, in ambito di una campagna in cui si sostiene che le armi fornite dall’Occidente agli ucraini prolungano il conflitto armato e moltiplicano il numero delle vittime. A marzo, l’Organizzazione delle Nazioni Unite aveva risposto alle accuse russe sull’esistenza di un programma congiunto tra Ucraina e Russia per sviluppare ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nuove accuse da parte della Russia contro gli Stati Uniti. Questa volta, la denuncia riguarda il presunto sviluppo di arme chimiche in. Serghei Shoigu, ministro della Difesa russo, ha assicurato all’agenzia Interfax, che “il Pentagono ha finanziato oltre 30ucraini, dove sono state sviluppate componenti di”. Shoigu ha anche accusato l’Occidente di usare l’come “strumento di guerra ibrida” contro la Russia, in ambito di una campagna in cui si sostiene che lefornite dall’Occidente agli ucraini prolungano il conflitto armato e moltiplicano il numero delle vittime. A marzo, l’Organizzazione delle Nazioni Unite aveva risposto alle accuse russe sull’esistenza di un programma congiunto trae Russia per sviluppare ...

_Nico_Piro_ : Ricordate i nostri eroi? Infermieri e medici in corsia a rischiare di prendere covid-19 per aiutare gli altri? Sarà… - ladyonorato : Intanto negli USA di Biden rimane vietato l’ingresso agli stranieri non muniti di “vaccinazione” completa. In barba… - _Nico_Piro_ : Nell'economia Usa c'è una tempesta perfetta: gli effetti della guerra in Ucraina (aumenti prezzo carburante in part… - sysmedia68 : @acdxer @MaurilioVitto @nigno11 In Afghanistan, in Serbia, in Syria, in Iraq, in Libia, ecc… gli USA hanno combinat… - AchilleOrti : @TizianoMancini6 @Cavaglia_Paolo @CarloCalenda Infatti sulla parte UE sono piuttosto d’accordo con te sulla parte m… -