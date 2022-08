Fedez tumore | come sta oggi il marito di Chiara Ferragni? «Devo stare attento» la confessione del rapper

BSuzzani : @RaiNews Ho un amico senza il pancreas come fedez causa tumore . a volte perde la ragione. Forse è la stessa cosa. -

La sua risposta basterà a placare le polemiche Le condizioni didopo la malattiaè stato operato alcuni mesi fa per unneuroendrocino del pancreas. In queste ore il rapper ha ..., dal suo profilo Instagram, risponde alle domande dei follower sulla foto che, qualche giorno ... abbondano quelle sulle condizioni di salute dell'artista, operato quest'anno per unal ...Fedez svela perché è entusiasta del suo ritorno a X Factor. E a proposito di un fratellino per Leone e Vittoria…. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Fedez ha replicato alle polemiche scatenate dalla sua foto sull'orlo di un precipizio insieme a sua moglie Chiara Ferragni.