Fabio Testi senza filtri: "A 80 anni faccio ancora l'amore, vi spiego come" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il celebre Fabio Testi, anche a 80 anni, resta comunque un bellissimo uomo. Racconta, inoltre, di essere in ottima forma e di avere ancora un’ottima intesa sessuale con la propria compagna. Scopriamo cosa ha dichiarato Il celebre attore di Peschiera del Garda ha lavorato con alcuni tra i più grandi registi della storia del cinema. Impossibile non citare, allora, almeno C'era una volta il West di Sergio Leone, Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica e Scemo di guerra di Dino Risi. Parte della sua fama, oltretutto, passa anche attraverso il piccolo schermo. In molti, infatti, ricorderanno la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020. L’attenzione che i giornali hanno ripetutamente rivolto a Fabio, tuttavia, molto spesso non riguardava la sua vita professionale, bensì quella amorosa. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il celebre, anche a 80, resta comunque un bellissimo uomo. Racconta, inoltre, di essere in ottima forma e di avereun’ottima intesa sessuale con la propria compagna. Scopriamo cosa ha dichiarato Il celebre attore di Peschiera del Garda ha lavorato con alcuni tra i più grandi registi della storia del cinema. Impossibile non citare, allora, almeno C'era una volta il West di Sergio Leone, Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica e Scemo di guerra di Dino Risi. Parte della sua fama, oltretutto, passa anche attraverso il piccolo schermo. In molti, infatti, ricorderanno la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020. L’attenzione che i giornali hanno ripetutamente rivolto a, tuttavia, molto spesso non riguardava la sua vita professionale, bensì quella amorosa. ...

Aldeedi : Pengen nonton four of the apocalypse nya fulci tapi di tubi cuma ada massacre time nya franco nero. *penasaran sama fabio testi - hiphopdonvito : RT @DonVitoColoured: Giochi d'estate rai movie con Massimo ciavarro, Fabio testi Corinne clery, che ridere hanno la barchetta piccolissima… - Phone_Box_TV : Fabio Testi in una scena del #film LA VIA DELLA DROGA (1977) [The Heroin Busters] Regìa di Enzo G. Castellari… - SammyVarin : L'attore @fabio_testi_official vuole essere intervistato da me su @radio.liberta Che faccio gli dico di no???? Luned… - Bnjmrj : RT @oct2610: Vorrei tanto ricordare ai ragazzi che anche a 80 anni il rispetto bisogna meritarlo #FUORICONTESSA Fabio Testi classe 1941 GFV… -