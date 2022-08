Dirty Dancing 2 si farà, senza Patrick Swayze. Tutto quello che sappiamo del sequel (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un film che ha fatto la storia del cinema sta per tornare in sala, con un seguito davvero inaspettato: Dirty Dancing 2, che si farà anche senza Patrick Swayze. Il sequel uscirà nel 2024, e si mormora già qualcosa sul cast e la trama, che vedrà ancora protagonista Jennifer Grey dopo 35 anni. L’attrice, però, ribadisce che non ci sarà mai nessuno come il suo partner nel primo capitolo, scomparso nel 2009. Dirty Dancing 2: al via i casting Dirty Dancing 2 si farà. A confermarlo proprio Jennifer Grey, indimenticabile protagonista del primo lungometraggio, che ritroveremo anche nel secondo. Da non confondere con il film del 2004, completamente scollegato dalla storia originale, questo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un film che ha fatto la storia del cinema sta per tornare in sala, con un seguito davvero inaspettato:2, che sianche. Iluscirà nel 2024, e si mormora già qualcosa sul cast e la trama, che vedrà ancora protagonista Jennifer Grey dopo 35 anni. L’attrice, però, ribadisce che non ci sarà mai nessuno come il suo partner nel primo capitolo, scomparso nel 2009.2: al via i casting2 si. A confermarlo proprio Jennifer Grey, indimenticabile protagonista del primo lungometraggio, che ritroveremo anche nel secondo. Da non confondere con il film del 2004, completamente scollegato dalla storia originale, questo ...

