“Cosa deve fare il prossimo governo” Draghi detta legge al futuro premier

«Bravo Presidente!», «Grazie Mario!». L'accoglienza del popolo del Meeting di Rimini al capo del governo, uscente, Mario Draghi è calorosa e al tempo stesso affettuosa, già dal suo arrivo alla Fiera, appena sceso dall'auto blu, dove ad accoglierlo sono il sindaco del capoluogo romagnolo Jamil Sadegholvaad, il prefetto e Bernhard Scholz presidente del Meeting. Si va da un più formale «Bravo Presidente!» a un più confidenziale «Grazie, Mario!» che a qualcuno ricorda, fuori contesto, la frase più volte ripetuta nel film 'Non ci resta che piangere' con Roberto Benigni e Massimo Troisi. Il premier risponde con un largo sorriso e un gesto di saluto con la mano. L'applauso più lungo per Draghi, accompagnato da una autentica standing ovation, con tutto il pubblico in piedi a ritmare il battito delle mani, viene riservato al ...

