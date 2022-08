Come l’Islanda ha contrastato davvero le “devianze” giovanili (Di mercoledì 24 agosto 2022) In questi giorni di campagne elettorali ad personam, si è parlato tanto di “devianze giovanili” e di Come lo sport possa contribuire a sanarle. L’idea è stata condivisa da Giorgia Meloni, che si ispira a una campagna che l’Islanda ha avviato nel lontano 1992, riuscendo a ridurre la percentuale di alcolismo tra i giovani dal 48% al 5%. E già qui, ancora prima di capire Come l’Islanda ci sia riuscita, c’è già un punto confuso. L’isola vichinga si è infatti impegnata a contrastare la dipendenza da alcol e droga dei più giovani, mentre la leader di Fratelli d’Italia ha inglobato nelle “devianze” anche disturbi alimentari, ludopatia, baby gang, bullismo, autolesionismo e hikikomori. Un mix di fenomeni molto diversi tra loro, tanto che raggrupparli genera inevitabilmente una ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 24 agosto 2022) In questi giorni di campagne elettorali ad personam, si è parlato tanto di “” e dilo sport possa contribuire a sanarle. L’idea è stata condivisa da Giorgia Meloni, che si ispira a una campagna cheha avviato nel lontano 1992, riuscendo a ridurre la percentuale di alcolismo tra i giovani dal 48% al 5%. E già qui, ancora prima di capireci sia riuscita, c’è già un punto confuso. L’isola vichinga si è infatti impegnata a contrastare la dipendenza da alcol e droga dei più giovani, mentre la leader di Fratelli d’Italia ha inglobato nelle “” anche disturbi alimentari, ludopatia, baby gang, bullismo, autolesionismo e hikikomori. Un mix di fenomeni molto diversi tra loro, tanto che raggrupparli genera inevitabilmente una ...

MarcoRani2 : @AlePiccalo @IrideIva No, non l'ho visto il post di w dice che sono curabili con un po' di sport. Forse perché non… - Ben_Canuto : @gervasoni1968 La meloni ha portato come esempio l'Islanda, parla di diritto allo sport come antidoto ad alcuni dis… - MarcoRani2 : @RitaArso @RosaIvone2 Quale tweet per acchiappare i voti? La Meloni ha semplicemente detto uno dei punti che vuole… - LaMerlettaia : RT @IlDDubbio: @LaMerlettaia L'Islanda è grande come Cinisello Balsamo... - IlDDubbio : @LaMerlettaia L'Islanda è grande come Cinisello Balsamo... -