Chelsea, anche il Tottenham su Ziyech (Di mercoledì 24 agosto 2022) Secondo quanto riportato da The Sun, su Hakim Ziyech ci sarebbe l'interesse del Milan, del Manchester United e dell'Ajax. A questi due... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Secondo quanto riportato da The Sun, su Hakimci sarebbe l'interesse del Milan, del Mster United e dell'Ajax. A questi due...

andrea3658 : @Emre929239281 @maldiniforever3 @86_longo @cmdotcom Le statistiche valgono zero infatti il Chelsea a preferiti rega… - sportli26181512 : Chelsea, anche il Tottenham su Ziyech: Secondo quanto riportato da The Sun, su Hakim Ziyech ci sarebbe l'interesse… - orazio844 : @86_longo @cmdotcom Siamo destinati a perderlo a zero perché il Milan 6/7 milioni non li dà se davvero il Chelsea p… - Bianca34874951 : RT @NonConoscoVG: Fino a stamattina non sapevate neanche chi fosse Chalobah e che il Chelsea ubicasse a London City, ora parlate anche di b… - trimonaz : RT @jeanpauldl1998: Anche oggi Pongo ci delizia con una delle sue esclusive: al Chelsea piace Leao che ha una clausola da 150M. Ora scusat… -