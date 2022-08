(Di mercoledì 24 agosto 2022) Antonioelogia il lavoro del suo ex allenatore Luciano. Lo fa prima sul suo profilo Instagram e poi in diretta su Twitch per la Bobo Tv. In particolare, l’ex fantasista barese paragona il lavoro del tecnico di Certaldo con quello di Massimiliano Allegri alla Juventus. «è un genio» dice. «Il Napoli ha giocatori meno forti della Juventus, ma lui li fa giocare divinamente, quelli della Juve giocano alla carlona» Parole importanti anche pere Kvara. «Kvaratskhelia è fenomenale, è arrivato in Italia da poco e già va a mille all’ora. Da quando c’èal Napoli, però, c’è il, chee due ...

napolista : Cassano innamorato di #Lobotka: «Con #Spalletti il piccoletto sembra Xavi e Iniesta tutti e due insieme» Alla Bobo… -

IlNapolista

...in più sarebbe potuto essere a proposito della coppia formata da Francesco Totti e Antonio... il quale si definisce 'tifoso bianconero grazie a Roberto Baggio e da alloradei numeri ...Manganaro, da anni residente aD'Adda, nel milanese, ritornava nel suo paese di origine nel ... Era venuto nel suo paese in ferie, perché eradelle sue origini e della sua famiglia'. ... Cassano innamorato di Lobotka: «Con Spalletti il piccoletto sembra Xavi e Iniesta tutti e due insieme» - ilNapolista Cresciuto con i giovani terribili dell'Ajax degli anni '90, non ha sfondato in Italia: lavori 'normali' e carriera fino alla nona serie friulana.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...