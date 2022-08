CALCIOMERCATO VERONA ILICIC IDEA LAST MINUTE (Di mercoledì 24 agosto 2022) Josip ILICIC è l’IDEA LAST MINUTE del VERONA. L’Hellas, che ha avuto un po’ di ossigeno dal pari di Bologna dopo un’estate complicata, sta per cedere anche l’ultimo pezzo del tridente magico che nella scorsa stagione ha fatto sognare spesso i suoi tifosi: si tratta di Antonin Barak, a un passo dalla Fiorentina, dopo le cessioni già avvenute di Caprari al Monza e Simeone al Napoli. Un vero e proprio ridimensionamento, almeno sulla carta, sebbene Thomas Henry sia partito alla grande con due reti in due partite, ma adesso tocca recuperare qualità sulla trequarti. Da qui nasce l’IDEA ILICIC: sarebbe un vero e proprio colpaccio, ma non sarà facile portare a termine l’operazione. CALCIOMERCATO VERONA ILICIC COSTA TANTO Josip ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 24 agosto 2022) Josipè l’del. L’Hellas, che ha avuto un po’ di ossigeno dal pari di Bologna dopo un’estate complicata, sta per cedere anche l’ultimo pezzo del tridente magico che nella scorsa stagione ha fatto sognare spesso i suoi tifosi: si tratta di Antonin Barak, a un passo dalla Fiorentina, dopo le cessioni già avvenute di Caprari al Monza e Simeone al Napoli. Un vero e proprio ridimensionamento, almeno sulla carta, sebbene Thomas Henry sia partito alla grande con due reti in due partite, ma adesso tocca recuperare qualità sulla trequarti. Da qui nasce l’: sarebbe un vero e proprio colpaccio, ma non sarà facile portare a termine l’operazione.COSTA TANTO Josip ...

