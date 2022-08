Brescia: camion urta ponte, Comune dispone chiusura strade e deviazioni (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milano, 24 ago. (Adnkronos) - Un camion che trasportava una grossa autogrù ha urtato, questa mattina, il ponte di via Volturno che sovrasta la Tangenziale Ovest di Brescia. Il mezzo è rimasto incastrato con il braccio che ha danneggiato in modo irreparabile cinque travi del ponte. Polizia locale, vigili del fuoco e dirigenti del settore strade e del settore Mobilità del Comune di Brescia sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza il sito. I tecnici sono al lavoro per eseguire le verifiche strutturali del caso e per iniziare il puntellamento del ponte. L'obiettivo è riaprire, almeno parzialmente, il ponte e la tangenziale nei prossimi giorni. Il Comune, intanto, ha disposto l'interdizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milano, 24 ago. (Adnkronos) - Unche trasportava una grossa autogrù hato, questa mattina, ildi via Volturno che sovrasta la Tangenziale Ovest di. Il mezzo è rimasto incastrato con il braccio che ha danneggiato in modo irreparabile cinque travi del. Polizia locale, vigili del fuoco e dirigenti del settoree del settore Mobilità deldisono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza il sito. I tecnici sono al lavoro per eseguire le verifiche strutturali del caso e per iniziare il puntellamento del. L'obiettivo è riaprire, almeno parzialmente, ile la tangenziale nei prossimi giorni. Il, intanto, ha disposto l'interdizione ...

