Boban sulla SuperLega: “Era un piano assurdo, non esisterà mai” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport': ecco le dichiarazioni sulla SuperLega Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 agosto 2022) Zvonimir, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport': ecco le dichiarazioni

leonzan75 : @eltucusalamanca Dovresti chiederlo a Boban che stamattina ci ha illuminato sulla Gazzetta ?? - EriErvinsadiku : RT @DavidBasco86: Chiariamoci. Non si insulta Boban perchè contro una momentanea proprietà. Non si insultano Gattuso o Inzaghi perchè hanno… - infoitsport : Calcio: Boban, 'Inter favorita per lo scudetto, ho tanti dubbi sulla Juve' - DavidBasco86 : Chiariamoci. Non si insulta Boban perchè contro una momentanea proprietà. Non si insultano Gattuso o Inzaghi perchè… - moontony : RT @JulianRoss79: Veramente interessante la sua idea sulla difesa a 3. E per me Boban di calcio ne capisce tantissimo. -