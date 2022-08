Berlusconi “Il ponte sullo Stretto è un'opera indispensabile” (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi vi parlerò del ponte sullo Stretto di Messina, una grande opera che è indispensabile per rendere più unito e più moderno il nostro Paese, un'opera della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata. Io ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto fosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese. Non ho cambiato idea. Il ponte rimane una priorità assoluta, non solo per collegare la Calabria e la Sicilia, ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e autostradale”. Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella sua pillola video odierna. “I miei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi vi parlerò deldi Messina, una grandeche èper rendere più unito e più moderno il nostro Paese, un'della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata. Io ho sempre ritenuto che ilfosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese. Non ho cambiato idea. Ilrimane una priorità assoluta, non solo per collegare la Calabria e la Sicilia, ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e autostradale”. Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio, nella sua pillola video odierna. “I miei ...

berlusconi : Ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto costituisse uno dei progetti più importanti per l'Italia. Il 25 sett… - Alessardo74 : @berlusconi E noi SARDI muti. Anche noi vogliamo il Ponte per la Corsica, poi il ponte per l'isola d'Elba ed infine… - TommasoCaldero1 : RT @berlusconi: Ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto costituisse uno dei progetti più importanti per l'Italia. Il 25 settembre an… - ItaliaNotizie24 : Berlusconi “Il ponte sullo Stretto è un’opera indispensabile” - FI_Veneto : RT @berlusconi: Ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto costituisse uno dei progetti più importanti per l'Italia. Il 25 settembre an… -