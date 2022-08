Amici 22, Nunzio Stancampiano nel cast con un ruolo inedito? (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fervono ormai i preparativi per la nuova edizione di Amici 22. Il talent show condotto da Maria De Filippi sta tornando a intrattenere il pubblico italiano. Ma non solo. Sta tornando a far sognare piccoli e grandi ballerini, cantanti e artisti più svariati che hanno come unico obiettivo far conoscere il loro talento. Quello che sappiamo circa gli alunni, data di inizio del programma e data di ripesa del pomeridiano è ancora del tutto incerto. Nel frattempo possiamo fare un poco il riassunto da quello che è emerso in questi ultimi mesi estivi. Quelli che dovrebbero essere ormai del tutto certi sono coloro che saranno i professori della scuola di Amici 22. Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa saranno i professori di canto; Raimondo Todaro, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo saranno invece i professori della categoria danza. Fuori da questa nuova ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fervono ormai i preparativi per la nuova edizione di22. Il talent show condotto da Maria De Filippi sta tornando a intrattenere il pubblico italiano. Ma non solo. Sta tornando a far sognare piccoli e grandi ballerini, cantanti e artisti più svariati che hanno come unico obiettivo far conoscere il loro talento. Quello che sappiamo circa gli alunni, data di inizio del programma e data di ripesa del pomeridiano è ancora del tutto incerto. Nel frattempo possiamo fare un poco il riassunto da quello che è emerso in questi ultimi mesi estivi. Quelli che dovrebbero essere ormai del tutto certi sono coloro che saranno i professori della scuola di22. Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa saranno i professori di canto; Raimondo Todaro, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo saranno invece i professori della categoria danza. Fuori da questa nuova ...

