Adani su Cristiano Ronaldo | ‘Non è più lo stesso’

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Lelecommenta il momento difficile dialla BoboTv: "Lo posso vedere ancora in un contesto dove è protagonista,...

adani_e : RT @brfootball: Cristiano Ronaldo left Jamie Carragher hanging ?? (via @footballdaily) - cuoredialiante : @Skysurfer72 Questa mi ricorda Adani(?) che, dopo il gol di Cristiano contro l'Empoli, dava il merito al vento???? -

TUTTO mercato WEB

... Silvano Brusori, presidente Fipav Emilia Romagna,Terenziani, presidente Avis provinciale di Modena, Alessandro Clo, presidente Fipav Modena, Alberto, direttore tecnico Volley Zocca. ...... Silvano Brusori, presidente Fipav Emilia Romagna,Terenziani, presidente Avis provinciale di Modena, Alessandro Clo, presidente Fipav Modena, Alberto, direttore tecnico Volley Zocca. ... Adani su Cristiano Ronaldo: "Bisogna capire a certe condizioni chi ha bisogno di lui" Sono rientrati a Zocca con il titolo di campioni d’Europa i ragazzi della nazionale italiana maschile di pallavolo under 18 insieme all’allenatore Michele Zanin e a tutto lo staff che, dall’otto giugn ...Daniele Adani, ex calciatore, è intervenuto alla Bobo Tv ed ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Lo posso vedere ancora in un contesto dove è protagonista, ma va capito quanto le sue esigenze corrisponda ...