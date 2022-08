Vuelta 2022, le classifiche generali aggiornate: maglia rossa, a pois, verde e bianca (Di martedì 23 agosto 2022) Le classifiche generali aggiornate della Vuelta 2022: ecco di seguito le graduatorie sempre aggiornate per quanto riguarda la maglia rossa, a pois, verde e bianca della corsa iberica. Andiamo a scoprire chi guida la classifica generale con le prime dieci posizioni, ma anche con le prime tre posizioni delle classifiche per scalatori, punti e miglior giovane. Sono queste le classifiche del terzo e ultimo grande giro dell’anno. ANALISI STARTLIST e FAVORITI Vuelta 2022, CALENDARIO TAPPE COMPLETO maglia rossa (classifica a tempo) Primoz Roglic (Jumbo Visma) 11h50’59” Sepp Kuss (Jumbo Visma) +13? Ethan ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Ledella: ecco di seguito le graduatorie sempreper quanto riguarda la, adella corsa iberica. Andiamo a scoprire chi guida la classifica generale con le prime dieci posizioni, ma anche con le prime tre posizioni delleper scalatori, punti e miglior giovane. Sono queste ledel terzo e ultimo grande giro dell’anno. ANALISI STARTLIST e FAVORITI, CALENDARIO TAPPE COMPLETO(classifica a tempo) Primoz Roglic (Jumbo Visma) 11h50’59” Sepp Kuss (Jumbo Visma) +13? Ethan ...

BroginiAlessio : RT @Eurosport_IT: Su questo tipo di arrivo non c'è nulla da fare, Primoz Roglic si prende tutto: tappa e Roja! ?????? - Eurosport_IT : Roja sempre in casa Jumbo Visma ma ora sulle spalle di Roglic e vince la sua 10a a Laguardia! ??????????? #LaVuelta22… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 4 km al traguardo si avvicina lo strappo finale - #Vuelta… - sportface2016 : #Vuelta2022, le classifiche aggiornate dopo la quarta tappa: #Roglic nuova maglia rossa - Giangi71995173 : RT @Eurosport_IT: Su questo tipo di arrivo non c'è nulla da fare, Primoz Roglic si prende tutto: tappa e Roja! ?????? -