Vaiolo delle scimmie, morto un italiano in vacanza a Cuba (Di martedì 23 agosto 2022) A dare la notizia del contagio era stato il ministero della Salute de L'Avana il 20 agosto, segnalando che si trattava del primo caso rilevato nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 agosto 2022) A dare la notizia del contagio era stato il ministero della Salute de L'Avana il 20 agosto, segnalando che si trattava del primo caso rilevato nel ...

EmbaCubaItalia : Il Sistema Sanitario cubano è preparato e attento al primo caso di vaiolo delle scimmie rilevato il 20 agosto in un… - Corriere : Carabiniere muore in vacanza a Cuba. Le autorità locali: «Aveva il vaiolo delle scimmie» - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, morto un italiano in vacanza a Cuba #italiano #germanomancini #venezia #pescara #cuba - MrKaralis : RT @bad_scientists: ZOONOSI INVERSA Il vaiolo delle scimmie può trasmettersi dall'uomo al cane e dare malattia, come documentato su Lancet… - Potrebbepiover2 : @ZanAlessandro Come sta il cane contagiato dal vaiolo delle scimmie? Questa per esempio non è una devianza, nooooooo -