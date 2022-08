US Open 2022 | i migliori risultati di Jannik Sinner nello Slam americano

Leggi su oasport

(Di martedì 23 agosto 2022) Si avvicina il momento dello USsi presenta a New York con ambizioni importanti e con la voglia di riscattare una campagna americana finora un po’ al di sotto delle aspettative. Tra Montreal e Cincinnati sono arrivate due sconfitte negli ottavi di finale, traguardo che l’altoatesino non è mai riuscito a superare in carriera a Flushing Meadows. Non sarà semplice, anche perchènon sarà tra le prime otto teste di serie e quindi rischia di avere un ottavo molto complicato. Questa sarà la quarta partecipazione del nativo di San Candido agli US. La prima risale al 2019 con unancora giovanissimo e che era riuscito a superare le qualificazioni. Quell’anno l’azzurro pescò al primo turno Stan Wawrinka, con lo svizzero che si impose ...