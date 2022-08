TIM, il CEO Labriola compra un milione di azioni (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo giornate molto difficili per il titolo, la mossa dell’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, appare evidentemente come un segnale per infondere fiducia sul presente e sul futuro della compagnia telefonica, che nel mondo del calcio ha rivisto il suo accordo con DAZN sui diritti tv della Serie A fino al 2024. Dalle comunicazioni di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo giornate molto difficili per il titolo, la mossa dell’amministratore delegato di TIM, Pietro, appare evidentemente come un segnale per infondere fiducia sul presente e sul futuro della compagnia telefonica, che nel mondo del calcio ha rivisto il suo accordo con DAZN sui diritti tv della Serie A fino al 2024. Dalle comunicdi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : #TIM, il CEO Pietro #Labriola compra un milione di azioni della compagnia telefonica - sportli26181512 : #Governance #Notizie TIM, il CEO Labriola acquista un milione di azioni: Dopo giornate molto difficili per il titol… - killermedia : Dallo #SmartWorking a #HybridWorking Il CEO di #Apple Tim Cook programma il rientro negli uffici da Settembre 2 g… - Claudio_Forzano : RT @An_Bion: Secondo Franco #Bernabè l'accordo fra #DAZN e #Tim non vanifica una collaborazione che rappresenta la via per rafforzare il di… -