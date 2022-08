Stupro a Piacenza | la vittima | “Disperata | mi hanno riconosciuta dal video” Meloni | “Niente di cui scusarmi | indagine solo a mio danno”

(Di martedì 23 agosto 2022) La Procura diha deciso di sequestrare ildellosu una donna ucraina aad alcuni giornali e piattaforme web che lo avevano diffuso. Il decreto riguarda Libero, Stopcensura, Rassegna Italia e Voxnews che avevano fatto circolare le immagini poi riprese da Giorgia, che la ha pubblicate su Facebook con le persone oscurate, scatenando le polemiche per la mancata tutela della dignità della. Intanto, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, al termine dell’udienza, per il 27enne originario della Guinea accusato di aver violentato la 55enne. La procura, con il pm Ornella Chicca, ha chiesto il carcere. La difesa invece – l’avvocata è Nadia Fiorani – ha chiesto la liberazione. Laè stata ascoltata ...

"Ho pubblicato un video che era completamente oscurato. Non ho parlato con questa persona, ma siccome sono molto sensibile a queste materie, non avrei mai pubblicato un video che potesse far ri ...