Spara contro gli agenti che gli notificano lo sfratto | un morto e un ferito

mirkomignolli : @AlessiaMorani detto dalla morani che spara m@@@@ contro tutti fa ridere!!! - CarloIacovelli : Però normalmente spara ad alzo zero contro Meloni e Salvini che dicono le stesse cose. - MarcoPrincipi6 : @Romeo77111184 Niente contro #cuba anzi, ma lei non ci e' mai stato e spara cavolate A parte la povertà diffusa* ,… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ha impugnato la pistola e ha sparato contro la moglie, una donna di 77 anni, che è stata raggiunta da due proiettili. Poi si è… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Ha impugnato la pistola e ha sparato contro la moglie, una donna di 77 anni, che è stata raggiunta da due proiettili. Poi si è… -

di Silvana Palazzo) Bacoli, 80ennealla moglie e si barrica in casa Tragedia sfiorata a ... L'uomo ha sparato due colpi di pistolala moglie e dopo aver compiuto il gesto, ha deciso di ...Si lancia con l'auto in fiammeil cancello e poi: terrore a Capitol Hill Intanto secondo il New York Times Trump aveva conservato almeno 300 documenti classificati nella sua tenuta di ...Ai microfoni di Eurosport, Barbara Schett ha analizzato le prospettive di Nole: “Sta continuando ad allenarsi come se potesse partecipare agli US Open. La partecipazione di Novak Djokovic agli US Open ...Dopo quasi 12 ore in cui hanno provato a farlo ragionare, i carabinieri hanno fatto irruzione e hanno arrestato l’80enne che, questa mattina, ...