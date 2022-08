Salvini: "Abbiamo bisogno del nucleare" (Di martedì 23 agosto 2022) Il segretario della Lega Matteo Salvini intervenendo al meeting di Rimini ha ribadito che la Lega e il centrodestra sostengono il ritorno dell'Italia allo studio e implementazione dell'energia nucleare. Leggi su europa.today (Di martedì 23 agosto 2022) Il segretario della Lega Matteointervenendo al meeting di Rimini ha ribadito che la Lega e il centrodestra sostengono il ritorno dell'Italia allo studio e implementazione dell'energia

PagellaPolitica : Secondo Salvini, estendere la flat tax a dipendenti, pensionati e famiglie avrebbe un costo «sostanzialmente identi… - CarloCalenda : Riguardo alle polemiche dei giorni scorsi. Noi non abbiamo alcun problema anche a fare il confronto TV con tutti i… - PagellaPolitica : Salvini dice che nel mondo «sono in corso di costruzione 100 reattori nucleari». Abbiamo verificato e questo numero… - Maur0068 : RT @MeetingRimini: La politica per me è ascolto. Abbiamo 1400 sezione. E il coraggio di fare scelte. Alcuni consulenti mi dicono di non par… - AGTW_it : #Elezioni, #Salvini: 'Abbiamo bisogno del #nucleare' -