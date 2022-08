Only Murders in the Building 3: Paul Rudd nel cast dei nuovi episodi (Di martedì 23 agosto 2022) Paul Rudd farà parte del cast di Only Murders in the Building 3, ecco i dettagli della partecipazione dell'attore alla serie. Nel cast di Only Murders in the Building 3 ci sarà anche Paul Rudd, apparso a sorpresa nel finale del secondo capitolo della storia. Non proseguite, ovviamente, se non avete visto l'episodio e non volete anticipazioni. Nella puntata di Only Murders in the Building Paul Rudd ha il ruolo di Ben Glenroy, il protagonista del nuovo spettacolo teatrale di Oliver Putnam (Martin Short). L'attore cade a terra privo di vita proprio mentre sta per iniziare lo spettacolo. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 agosto 2022)farà parte deldiin the3, ecco i dettagli della partecipazione dell'attore alla serie. Neldiin the3 ci sarà anche, apparso a sorpresa nel finale del secondo capitolo della storia. Non proseguite, ovviamente, se non avete visto l'o e non volete anticipazioni. Nella puntata diin theha il ruolo di Ben Glenroy, il protagonista del nuovo spettacolo teatrale di Oliver Putnam (Martin Short). L'attore cade a terra privo di vita proprio mentre sta per iniziare lo spettacolo. ...

