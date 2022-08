Morte Dugina, Mosca accusa: “È stata un’agente ucraina” (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago – La Morte di Darya Dugina sarebbe responsabilità di un’agente ucraina. Almeno, questa è l’accusa che lanciano le fonti dei servizi segreeti di Mosca, come riportato dall’Ansa. “Dugina uccisa da un’agente ucraina”, dicono i servizi di Mosca “Il crimine è stato preparato e commesso dai servizi di sicurezza ucraini“: così afferma nel comunicato l’Fsb, il servizio di sicurezza russo. Si tratterebbe di Natalya Vovk, 43 anni, che il 23 luglio era giunta in Russia con arrivata in Russia con la figlia, Sofia Shaban.Subito dopo la Morte di Dugina, sarebbe fuggita in Estonia, passando per la regione di Pskov. I servizi russi affermano che la Vovk sarebbe giunta con la figlia in una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago – Ladi Daryasarebbe responsabilità di. Almeno, questa è l’che lanciano le fonti dei servizi segreeti di, come riportato dall’Ansa. “uccisa da”, dicono i servizi di“Il crimine è stato preparato e commesso dai servizi di sicurezza ucraini“: così afferma nel comunicato l’Fsb, il servizio di sicurezza russo. Si tratterebbe di Natalya Vovk, 43 anni, che il 23 luglio era giunta in Russia con arrivata in Russia con la figlia, Sofia Shaban.Subito dopo ladi, sarebbe fuggita in Estonia, passando per la regione di Pskov. I servizi russi affermano che la Vovk sarebbe giunta con la figlia in una ...

