Madame alla Notte Della Taranta come conduttrice della diretta Rai 1 da Melpignano (Di martedì 23 agosto 2022) La presenza di Madame alla Notte della Taranta di Melpignano (LE) è stata annunciata dalla stessa artista vicentina. Francesca Calearo (questo il nome di battesimo), infatti, ieri sera lunedì 22 agosto è salita a sorpresa sul palco di Martignano (LE), durante una tappa del Festival Itinerante della Notte della Taranta, per annunciare la sua presenza. Madame conduttrice alla Notte della Taranta Madame sarà la conduttrice della serata di sabato 27 agosto e chiuderà ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 agosto 2022) La presenza didi(LE) è stata annunciata dstessa artista vicentina. Francesca Calearo (questo il nome di battesimo), infatti, ieri sera lunedì 22 agosto è salita a sorpresa sul palco di Martignano (LE), durante una tappa del Festival Itinerante, per annunciare la sua presenza.sarà laserata di sabato 27 agosto e chiuderà ...

GianlucaVasto : Stranezze: - la nobil 'Mazzanti vien dal mare', 'atterra' nella contadina Basilicata brigante! - la 'madame etruria… - elo_madame : RT @blanchewitch17: #VelenoQB: l'ineletto governo di servi traditori regala il denaro pubblico a Bill Gates e ai #Rotschild (Banca Mondiale… - gigisko : Massima solidarietà a quelli che andranno alla notte della #Taranta e si ritroveranno Madame. #nottedellataranta - cadodallenuvole : alla fine ho iniziato madame bovary sinceramente non ho ancora capito un cazzo prima parla del figlio poi della mad… - twinkyboop : @MadameA02 Ho dato un'occhiata alla sua tl, Madame. Non una sola critica al quotidiano che ha pubblicato per primo… -