Mad Max: Furiosa, Chris Hemsworth ha un look post-apocalittico nelle nuove foto dal set

L'attore Chris Hemsworth è quasi irriconoscibile nelle nuove foto dal set del film Mad Max: Furiosa apparse online. Le riprese di Mad Max: Furiosa, il film prequel di Fury Road, sono attualmente in corso e dal set arrivano nuove foto di Chris Hemsworth. Gli scatti condivisi online mostrano infatti il malvagio Dementus, svelando il look post-apocalittico ideato per il personaggio. L'attore Chris Hemsworth è stato scelto per un ruolo da protagonista nel film Furiosa e si è trasformato completamente rispetto alle sue recenti apparizioni, come quella in Thor: Love and Thunder.

