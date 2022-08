globalistIT : -

Globalist.it

... il portiere Marius Müller, colpevole di aver rilasciato unomofobo in un'intervista ..."non è stato necessario squalificare Muller in considerazione della non volontà del portiere del...Ildi Michele Cuttano, diacono C'è un Vangelo forte, scomodo, che ci coinvolge ... che i tuoi percorsi quotidiani sono ricolmi e stracolmi di fratelli che vedono lache hai in mano e ... Lucerna, il commento omofobo in tv costa caro al portiere della squadra locale È stato sanzionato dalla Federcalcio svizzera con una multa di duemila franchi, corredata da una nota di biasimo, il portiere Marius Müller, colpevole di aver rilasciato un commento omofobo ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...