LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sei al comando con Alessandro De Marchi, 80 km all’arrivo (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 15.28 Torna a 2’40” il vantaggio dei battistrada. 15.25 Ora i corridori stanno affrontando un tratto in discesa. 15.24 Mancano 87 km al traguardo. In questo momento Alessandro De Marchi (Israel – Premier Tech), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), James Shaw (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH), Jarrad Drizners (Lotto Soudal) e Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) hanno 3’03” di vantaggio sul gruppo. 15.23 Sono dunque 5 i punti conquistati da Bou al primo GPM di giornata. 3 punti per Drizners e 1 per Ander Okamika (terzo). 15.20 Joan Bou passa per primo al GPM di Puerto de Opakua. Secondo Jarrad Drizners. 15.19 Sarà volata per prendersi più punti possibili al GPM. 15.16 È salito a 2’40” il ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.28 Torna a 2’40” il vantaggio dei battistrada. 15.25 Ora i corridori stanno affrontando un tratto in discesa. 15.24 Mancano 87 km al traguardo. In questo momentoDe(Israel – Premier Tech), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), James Shaw (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH), Jarrad Drizners (Lotto Soudal) e Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) hanno 3’03” di vantaggio sul gruppo. 15.23 Sono dunque 5 i punti conquistati da Bou al primo GPM di giornata. 3 punti per Drizners e 1 per Ander Okamika (terzo). 15.20 Joan Bou passa per primo al GPM di Puerto de Opakua. Secondo Jarrad Drizners. 15.19 Sarà volata per prendersi più punti possibili al GPM. 15.16 È salito a 2’40” il ...

zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 quarta tappa Vitoria Gasteiz-Laguardia: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #quarta #tappa… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: a breve il via - #Vuelta #Espana #tappa #DIRETTA: #breve - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 quarta tappa Vitoria Gasteiz-Laguardia: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #quarta #tappa… - Eurosport_IT : Dopo il primo giorno di riposo, si riparte: il nostro Edoardo Affini resterà leader? ?????? ?? H 13:50 - Vitoria Gaste… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: frazione di media montagna arrivo in leggera salita - #Vuelta… -