Juventus | dalla Spagna | ore di riflessione su Depay Arnautovic e Milik le alternative

(Di martedì 23 agosto 2022) Ore diin casasu Memphis. Secondo il “Mundo Deportivo” l’attaccante in uscita dal Barcellona ha abbassato le pretese economiche e ora la valutazione delle sue nuove richieste è rimessa al club bianconero. Trae Barça c’è già un’intesa di massima: la società blaugrana vuole liberarsi di un altro ingaggio importante e anche il vicepresidente bianconero Pavel Nedved non ha nascosto l’interesse per. Secondo il quotidiano spagnolo, la Juve tiene calde le: Markodel Bologna e di Arkadiuszdell’Olympique Marsiglia, ma al Barcellona sono fiduciosi sull’esito positivo della cessione dial club bianconero. SportFace.

Come raccontato da Calciomercato.it, ladeciderà nelle prossime ore il nome del suo nuovo attaccante: c'è l'accordo per Milik ma Depay è ancora in corsa.Spagna, inoltre, rispunta un ......, Roma e Inter. Le società, in questo caso 10 delle 20 esaminate. sarebbero accusate di aver violato le norme sul Fair Play Finanziario fino al 2020 - 21. Le regole imposteUefa ... Juve: i 6 punti nelle prime due di campionato mancano dalla stagione 2019-20 Samp-Juve, 0-0: le pagelle con il giudizio di Dio sullo scialbo pari maturato al Ferraris di Genova, troppe insufficienze ...Non è ancora concluso il mercato della Juventus: possibile accelerata dopo il pareggio con la Samp. L’indiscrezione Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio sul campo della ...