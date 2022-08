Jova beach, la Procura apre un fascicolo per danno ambientale dopo l’esposto degli ambientalisti (Di martedì 23 agosto 2022) La Procura di Lucca ha aperto un fascicolo, senza indagati, a seguito dell’esposto che un’associazione ambientalista ha presentato a vari enti contro lo svolgimento dei due concerti di Jovanotti per i Jova beach Party previsti a Viareggio il 2 e 3 settembre, alla spiaggia del Muraglione. Il reato ipotizzabile e’ quello di un illecito ambientale ma al momento gli inquirenti sono in una fase conoscitiva e non c’e’ nessuna accusa consolidata. Da giorni gli ambientalisti bersagliano l’evento di Jovanotti con una serie di rilievi all’opportunita’ di svolgerlo nella spiaggia sul lato sud della citta’. Tra questi, c’e’ stato l’esposto di Forum Ambientalista in cui si paventano rischi per la vegetazione dunale anche per il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) Ladi Lucca ha aperto un, senza indagati, a seguito delche un’associazione ambientalista ha presentato a vari enti contro lo svolgimento dei due concerti dinotti per iParty previsti a Viareggio il 2 e 3 settembre, alla spiaggia del Muraglione. Il reato ipotizzabile e’ quello di un illecitoma al momento gli inquirenti sono in una fase conoscitiva e non c’e’ nessuna accusa consolidata. Da giorni glibersagliano l’evento dinotti con una serie di rilievi all’opportunita’ di svolgerlo nella spiaggia sul lato sud della citta’. Tra questi, c’e’ statodi Forum Ambientalista in cui si paventano rischi per la vegetazione dunale anche per il ...

