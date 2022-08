Italia femminile | Bertolini confermata come c t | ora il pass Mondiale

(Di martedì 23 agosto 2022) La FIGC ha confermato Milenanel ruolo di c.t. dell’: ora si pensa alLa FiGC,riportato dall’ANSA, ha confermato Milenanel ruolo di commissario tecnico della Nazionale. Nonostante il fallimento della spedizione azzurra all’Europeo inglese, la c.t. conserva il suo posto e proseguirà nel lavoro di crescita ed espansione del movimento. Per l’sarà un mese di settembre decisivo. C’è infatti da staccare ilper il prossimo. Le Azzurre sono al comando del loro girone con due punti di vantaggio sulla Svizzera. Le ultime due gare del girone sono in programma il 2 e il 6 settembre con Moldova e Romania. L'articolo ...

La FIGC ha confermato Milena Bertolini nel ruolo di c.t. dell': ora si pensa al Mondiale La FiGC, come riportato dall'ANSA, ha confermato Milena Bertolini nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale. Nonostante il fallimento della ...Reduce dalla delusione per l'eliminazione prematura nel Campionato Europeo, la Nazionale... impegnata il 6 e il 9 settembre in una doppia amichevole con la Germania, ospiterà inle ...