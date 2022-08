Frosinone e Cosenza al vertice nella serie cadetta (Di martedì 23 agosto 2022) Frosinone e Cosenza al vertice nel campionato di serie B. Le squadre di Grosso e Dionigi sono le uniche due squadre ad aver vinto le prime due giornate nella serie cadetta. Il Frosinone di Stirpe ha battuto con perentorio 3-0 il Brescia di Cellino. Mentre i calabresi hanno ribaltato il risultato sfavorevole del primo tempo contro il Modena, vincendo poi la gara per 2-1. La squadra di Tesser con la sconfitta al San Vito-Gigi Marulla rimane a zero punti, così come il Sudtirol che perde con l’identica modalità del ribaltone contro il Venezia. Frosinone e Cosenza al vertice nel campionato di serie B: dopo due giornate solo loro a punteggio pieno Frosinone e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 agosto 2022)alnel campionato diB. Le squadre di Grosso e Dionigi sono le uniche due squadre ad aver vinto le prime due giornate. Ildi Stirpe ha battuto con perentorio 3-0 il Brescia di Cellino. Mentre i calabresi hanno ribaltato il risultato sfavorevole del primo tempo contro il Modena, vincendo poi la gara per 2-1. La squadra di Tesser con la sconfitta al San Vito-Gigi Marulla rimane a zero punti, così come il Sudtirol che perde con l’identica modalità del ribaltone contro il Venezia.alnel campionato diB: dopo due giornate solo loro a punteggio pienoe ...

