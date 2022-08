Chiarimenti sul congedo di paternità direttamente da INPS (Di martedì 23 agosto 2022) Un’altra questione da comprendere meglio, oggi come oggi, è quella del congedo di paternità, considerando il fatto che le attuali normative evidentemente risultano poco chiare a tanti italiani che ne hanno diritto. Come sempre avviene in queste circostanze, diventa fondamentale comprendere quali siano le prese di posizione di INPS. In linea con quanto avvenuto in passato a proposito del bonus 200 euro (qui trovate ulteriori approfondimenti in merito) sta provando a fornire a tutti risposte tempestive. Vediamo come stanno le cose, dunque, provando a sgombrare il campo da incertezze e da elementi non del tutto chiari. Cosa dobbiamo sapere a proposito del congedo di paternità direttamente da INPS sui social Quali sono le indicazioni in merito al ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Un’altra questione da comprendere meglio, oggi come oggi, è quella deldi, considerando il fatto che le attuali normative evidentemente risultano poco chiare a tanti italiani che ne hanno diritto. Come sempre avviene in queste circostanze, diventa fondamentale comprendere quali siano le prese di posizione di. In linea con quanto avvenuto in passato a proposito del bonus 200 euro (qui trovate ulteriori approfondimenti in merito) sta provando a fornire a tutti risposte tempestive. Vediamo come stanno le cose, dunque, provando a sgombrare il campo da incertezze e da elementi non del tutto chiari. Cosa dobbiamo sapere a proposito deldidasui social Quali sono le indicazioni in merito al ...

ciabba_g : Mi son dovuto riascoltare anche 'La canzone della sborra', perché un amico mi ha chiesto chiarimenti sul verso 'io… - verdaglia : @FrancoArlati - IBrancaleone : RT @Avv_GFerrari: Il #MiTE, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sul sistema di preparazione per il #riutilizzo all’interno degl… - Avv_GFerrari : Il #MiTE, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sul sistema di preparazione per il #riutilizzo all’intern… - uhblueside : piangendo per enric? che si lancia in spiegazioni filosofiche sul significato delle relazioni pubbliche invece di r… -