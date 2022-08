Bonus affitto: chi può richiedere un aiuto di 3.500€ (Di martedì 23 agosto 2022) Nuove iniziative a favore delle persone costrette a pagare l’affitto per l’abitazione principale La pandemia prima e l’inflazione poi hanno messo in difficoltà diverse persone sotto il profilo economico. Tuttavia, gli enti pubblici, lo Stato, le Regioni, i Comuni, hanno preso diverse iniziative tese a sostenere le situazioni di maggiore difficoltà. Tra queste persone senza L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 23 agosto 2022) Nuove iniziative a favore delle persone costrette a pagare l’per l’abitazione principale La pandemia prima e l’inflazione poi hanno messo in difficoltà diverse persone sotto il profilo economico. Tuttavia, gli enti pubblici, lo Stato, le Regioni, i Comuni, hanno preso diverse iniziative tese a sostenere le situazioni di maggiore difficoltà. Tra queste persone senza L'articolo proviene da Consumatore.com.

cassandragr4y : Bonus Alitalia per chi vola in prima classe, le low cost puzzano di poveri; Bonus casa per chi ha almeno 2 casi di… - CorriereCitta : Bonus Affitto 2022, scade il 29 agosto: come richiederlo, importi e requisiti - Giusepp63438209 : RT @S1973As: @silvia_sb_ Come si conciliano con necessità di abbassare debito pubblico: - dote 18enni - bonus affitto 2k€/anno fino si 35 a… - APiscoh9 : RT @62beng: Con 2000€ di bonus a Milano copri forse 3 mesi di affitto e bollette - 62beng : Con 2000€ di bonus a Milano copri forse 3 mesi di affitto e bollette -