Bernardeschi | ' Dybala? Roma l' ha riempito d' affetto | Paulo è straordinario'

(Di martedì 23 agosto 2022) Quattro gol e un assist in sei partite giocate. Tra i quattro italiani approdati in estate in MLS Federicoè quello che ha avuto il miglior impatto, adattandosi subito al calcio a stelle ...

Fprime86 : RT @tuttosport: #Bernardeschi: '#Dybala alla #Roma è strano. La #Juve? Visioni differenti' ??? - ZonaBianconeri : RT @tuttosport: #Bernardeschi: '#Dybala alla #Roma è strano. La #Juve? Visioni differenti' ??? - tuttosport : #Bernardeschi: '#Dybala alla #Roma è strano. La #Juve? Visioni differenti' ??? - VoceGiallorossa : ??? Toronto FC, Bernardeschi: 'Farà strano vedere Juve-Roma con Dybala con un'altra maglia. Merita l'affetto che gli… - MercatoASR1927 : RT @LAROMA24: Bernardeschi: “Farà strano vedere Dybala con un’altra maglia. Merita l’affetto che gli stanno dando a Roma” #AsRoma https://t… -

Quattro gol e un assist in sei partite giocate. Tra i quattro italiani approdati in estate in MLS Federicoè quello che ha avuto il miglior impatto, adattandosi subito al calcio a stelle e strisce dal punto di vista tecnico e ...Federico, esterno approdato a Toronto dopo la lunga esperienza in Serie A, ha parlato ai microfoni di Dazn anche di Paulo. Il nuovo numero 21 giallorosso sabato tornerà allo Juventus ...L'ex Juventus e Fiorentina commenta la prima da avversario allo Stadium per la Joya sabato prossimo: "Dybala si merita tutto questo entusiasmo perché è un grande ragazzo" ...“Farà strano vederlo con un’altra maglia”. Questo il commento a Dazn di Federico Bernardeschi su Paulo Dybala in vista della sfida tra Juventus e Roma di settimana prossima. L’attaccante volato in ...