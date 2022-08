Amici a quattro zampe in festa, in barca e in viaggio con noi (Di martedì 23 agosto 2022) Tutto pronto per la partenza estiva insieme all’amico a quattro zampe che oggi ha tutto il necessario come un umano per trascorrere le vacanze in totale comfort, sport, glamour e relax. Le celebrity sono sempre più innamorate dei loro cani e gatti e sono disposte a fare follie, se non vere e proprie stranezze senza pari. Qualche esempio? L’anchor woman Oprah Winfrey ha inserito gli amati cani Sadie, Sunny, Layla, Luke e Lauren nel suo testamento, con un lascito di 30 milioni di dollari per garantire tutte le cure necessarie se dovesse morire prima di loro. La pop star Ariana Grande non lascia mai il suo Toulouse, un mix tra un beagle e un chihuahua, e lo porta sul suo aereo privato, in hotel, nei backstage dei concerti e nei servizi fotografici. La coppia Katy Perry e Orlando Bloom ha voluto due barboncini dall’aspetto identico: Nugget, il cane di ... Leggi su panorama (Di martedì 23 agosto 2022) Tutto pronto per la partenza estiva insieme all’amico ache oggi ha tutto il necessario come un umano per trascorrere le vacanze in totale comfort, sport, glamour e relax. Le celebrity sono sempre più innamorate dei loro cani e gatti e sono disposte a fare follie, se non vere e proprie stranezze senza pari. Qualche esempio? L’anchor woman Oprah Winfrey ha inserito gli amati cani Sadie, Sunny, Layla, Luke e Lauren nel suo testamento, con un lascito di 30 milioni di dollari per garantire tutte le cure necessarie se dovesse morire prima di loro. La pop star Ariana Grande non lascia mai il suo Toulouse, un mix tra un beagle e un chihuahua, e lo porta sul suo aereo privato, in hotel, nei backstage dei concerti e nei servizi fotografici. La coppia Katy Perry e Orlando Bloom ha voluto due barboncini dall’aspetto identico: Nugget, il cane di ...

