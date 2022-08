Allegri, così non va bene: il tecnico torna al centro della polemica (Di martedì 23 agosto 2022) Il pareggio, senza troppe emozioni, in casa della Sampdoria ha riportato alla luce le critiche nei confronti di Allegri. Quattro punti in due partite sono sicuramente un rendimento migliore rispetto allo scorso anno quando la Juventus, al termine dei primi centottanta minuti, aveva totalizzato un pareggio e una sconfitta. La differenza rispetto alla stagione passata non può rendere soddisfatti considerando come, in casa della Sampdoria, era lecito aspettarsi una vittoria. La prestazione di Genova, invece, non è stato positiva e al centro della polemica è finito, nuovamente, Allegri; andiamo a vedere cosa viene rimproverato al tecnico. AnsafotoUn passo indietro piuttosto netto quello della Juventus nella seconda giornata di campionato; ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 23 agosto 2022) Il pareggio, senza troppe emozioni, in casaSampdoria ha riportato alla luce le critiche nei confronti di. Quattro punti in due partite sono sicuramente un rendimento migliore rispetto allo scorso anno quando la Juventus, al termine dei primi centottanta minuti, aveva totalizzato un pareggio e una sconfitta. La differenza rispetto alla stagione passata non può rendere soddisfatti considerando come, in casaSampdoria, era lecito aspettarsi una vittoria. La prestazione di Genova, invece, non è stato positiva e alè finito, nuovamente,; andiamo a vedere cosa viene rimproverato al. AnsafotoUn passo indietro piuttosto netto quelloJuventus nella seconda giornata di campionato; ...

imfree81 : ‘La cosa migliore sono gli zeri gol subiti’. Uno così può infondere il coraggio che serve ad una squadra che gioca… - missimoca : @MaryMDD9 Dovrebbe si sbilanciarsi ma nel dire che se continua così tra 1 mese Allegri e il suo gioco di Cacca se ne va!! - MimiLeCoco : Ma a me la Juve è piaciuta continuate così #ALLEGRIIN quale #allegri_out ? - maxijuve4ever : RT @il_naiko: Mi chiede come può una società farsi male da sola e riprendere uno come allegri pagando 9 mln per uno scempio così ma cazzo n… - ZonaBianconeri : RT @Gabry_1965: #SampJuve: ma #ALLEGRIIN o #allegri_out chi lo paga? Chi lo vuole così. La #Juventus è una società di profitti. Punto. Ecco… -